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Происшествия

Пенсионер предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над школьником в Сормовском районе Нижнего Новгорода

11 января 2018 09:39  [495] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионер предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над школьником в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 11 января 2018 года.

По версии следствия, вечером 19 октября в седьмом микрорайоне Сормовского района в безлюдном месте пенсионер совершил в отношении 13-летнего подростка иные действия сексуального характера. Школьнику удалось вырваться от злоумышленника. Он обратился за помощью сотрудникам ГИБДД, которые находились на пр. Кораблестроителей. В это же время на них выбежал и пенсионер, который погнался за мальчиком.

Уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины заведено по п."б" ч.4 ст.132 УКРФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В ходе предварительного обвиняемый вину признал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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