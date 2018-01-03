Следственный комитет РФ
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Пенсионер предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над школьником в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 11 января 2018 года.
По версии следствия, вечером 19 октября в седьмом микрорайоне Сормовского района в безлюдном месте пенсионер совершил в отношении 13-летнего подростка иные действия сексуального характера. Школьнику удалось вырваться от злоумышленника. Он обратился за помощью сотрудникам ГИБДД, которые находились на пр. Кораблестроителей. В это же время на них выбежал и пенсионер, который погнался за мальчиком.
Уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины заведено по п."б" ч.4 ст.132 УКРФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В ходе предварительного обвиняемый вину признал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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