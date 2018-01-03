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Общество

Дубай, Пхукет и Нячанг стали самыми популярными авианаправлениями у нижегородцев в новогодние праздники 2018 года

11 января 2018 12:46  [1462] Общество
Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пассажиропоток нижегородского аэропорта вырос на 44% в период с 28 декабря 2017 года до 8 января 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта 11 января.

Согласно информации, общий пассажирский трафик международного аэропорта Стригино в новогодние праздники превысил 27,5 тысячи человек: более 22,3 тысячи человек воспользовались внутрироссийскими воздушными линиями, 5,2 тысячи человек – международными.

Как отмечает пресс-служба аэропорта, прирост количества пассажиров относительно аналогичного периода прошлого года составил 44%. "В аэропорту Нижнего Новгорода сохраняется тенденция роста внутрироссийских и региональных перевозок - рост на данном сегменте составил 22% (перевезено 22,3 тысячи человек). Пассажиропоток на международных линиях увеличился в семь раз и составил 5231 человек", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что наиболее популярными российскими направлениями среди пассажиров аэропорта Стригино в новогодние каникулы стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. ТОП-5 зарубежных направлений выглядит следующим образом: Дубай, Пхукет, Нячанг, Стамбул, Минск.

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