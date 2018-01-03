Погрузка нефти и нефтепродуктов на ГЖД сократилась на 0,9% в 2017 году Бизнес

Грузооборот Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2017 году вырос на 4,7% по сравнению с 2016 годом – до 183,8 млрд тарифных т-км. Об этом пресс-служба дороги сообщила 11 января 2018 года.

Согласно информации, в декабре грузооборот составил 15,4 млрд тарифных т-км, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2017 году на ГЖД погружено 31,7 млн тонн различных грузов. В частности погрузка нефти и нефтепродуктов сократилась на 0,9% по сравнению с 2016 годом – до 12 млн т, погрузка цемента выросла на 37,8% - до 2,2 млн т, погрузка черных металлов выросла на 12,5% - до 2,6 млн т.

СПРАВКА:

ГЖД обслуживает Среднее Поволжье и Предуралье. Связывает центральные и северо-западные районы России с Уралом, открывая выход в Сибирь и на Дальний Восток. На дороге действует 377 станций, 250 из них ведут грузовые операции. Эксплуатационная длина дороги составляет 5 тысяч 331,4 км.