Нижегородка обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему другу Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородка обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему другу. Об этом Автозаводский районный суд сообщил 11 января 2018 года.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2017 года женщина и ее близкий друг находились в квартире по месту проживания обвиняемой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между ними произошел конфликт, в ходе которого, после взаимных оскорблений, потерпевший избивать женщину. Тогда она схватила нож и нанесла ему не менее трех ударов.

С полученными телесными повреждениями мужчина был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался через несколько часов от острой кровопотери.

Уголовное дело в отношении женщины 1985 года рождения было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, опасного для человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним также, что житель Дзержинска в декабре был осужден по аналогичному обвинению на 11 лет и два месяца лишения свободы.