Последние новости рубрики Происшествия
11 января 2018 17:57  [1219] СУ СК по Нижегородской области проводит проверку по факту смерти обвиняемого в убийстве сына
11 января 2018 17:09  [205] Подозреваемый в убийстве сына нижегородец найден мертвым в СИЗО, - СМИ
11 января 2018 14:49  [1180] Нижегородка обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему другу
11 января 2018 11:40  [1177] Пропавшая в Нижнем Новгороде Светлана Черемисина найдена живой 11 января
11 января 2018 11:14  [208] Пять человек предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр в Семёнове Нижегородской области
11 января 2018 10:48  [1426] Водитель самосвала пострадал в ДТП с тепловозом в Сарове Нижегородской области 10 января
11 января 2018 10:38  [207] Женщина и четырёхлетний ребёнок пострадали при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода
11 января 2018 10:21  [264] СУ СК возбудило уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних нижегородок по подозрению в торговле наркотиками
11 января 2018 09:39  [1526] Пенсионер предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над школьником в Сормовском районе Нижнего Новгорода
10 января 2018 18:28  [299] Два автомобиля столкнулись в Ковернинском районе Нижегородской области 10 января
Происшествия

Нижегородка обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему другу

11 января 2018 14:49  [1180] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородка обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему другу. Об этом Автозаводский районный суд сообщил 11 января 2018 года.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2017 года женщина и ее близкий друг находились в квартире по месту проживания обвиняемой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между ними произошел конфликт, в ходе которого, после взаимных оскорблений, потерпевший избивать женщину. Тогда она схватила нож и нанесла ему не менее трех ударов.

С полученными телесными повреждениями мужчина был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался через несколько часов от острой кровопотери.

Уголовное дело в отношении женщины 1985 года рождения было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, опасного для человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним также, что житель Дзержинска в декабре был осужден по аналогичному обвинению на 11 лет и два месяца лишения свободы.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph