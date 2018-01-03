Левый поворот с трассы М-7 у посёлка Новосмолино Нижегородской области будет закрыт с конца января Общество

Фото: ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород"

ФКУ "Управление дороги Москва – Нижний Новгород" изменит схему организации дорожного движения на участке федеральной трассы М-7 "Волга" в Володарском районе Нижегородской области до конца января 2018 года. Об этом сообщается на сайте управления 11 января.

Согласно информации, в целях повышения безопасности дорожного движения на 357 км (поворот на п. Новосмолино Володарского района) будет установлено металлическое барьерное ограждение по оси проезжей части и закрыт левый поворот.

Как отмечают в управлении автомобильной дороги, для осуществления левых поворотов автомобилисты смогут воспользоваться перекрестками на 355 км в районе п. Золино, где приоритеты проезда транспортных потоков будут регулироваться светофором, и на 362 км в районе п. Смолино.

"Разделение встречных потоков барьерным ограждением позволит ликвидировать очаг аварийности на участке трассы с 357 по 358 км. За последние два года здесь произошло девять ДТП, в которых пять человек погибло и 13 пострадало", - говорится в сообщении.