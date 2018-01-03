Концентрация аммиака в воздухе была незначительно превышена в Дзержинске Нижегородской области 12 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Концентрация аммиака в воздухе была незначительно превышена в Дзержинске Нижегородской области 12 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, превышение концентрации наблюдалось в северной части города. Превышение составило 1,1 предельно допустимой концентрации (ПДК).

Напомним, содержание этилбензола втрое было превышено в Дзержинске 25 декабря 2017 года.