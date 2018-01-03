Фото:
Концентрация аммиака в воздухе была незначительно превышена в Дзержинске Нижегородской области 12 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, превышение концентрации наблюдалось в северной части города. Превышение составило 1,1 предельно допустимой концентрации (ПДК).
Напомним, содержание этилбензола втрое было превышено в Дзержинске 25 декабря 2017 года.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+