Последние новости рубрики Общество
15 января 2018 10:59  [46] Прокуратура выявила более 3,5 км бесхозяйных сетей водоснабжения в Выксе Нижегородской области
15 января 2018 09:21  [763] Жалоба на сброс воды "с фекальным запахом" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода поступила в региональное минэкологии
14 января 2018 13:55  [2380] Нижегородка просит региональное минэкологии спасти четырех зимующих уток
13 января 2018 16:38  [1883] Администрация объяснила протечкой "ливневки" задержку окончания ремонта подземного перехода около вокзала в Нижнем Новгороде
12 января 2018 18:38  [2147] Концентрация аммиака в воздухе была незначительно превышена в Дзержинске Нижегородской области 12 января
12 января 2018 18:21  [255] Число погибших в ЧП людей сократилось в Нижегородской области в 2017 году на 13%
12 января 2018 17:57  [1778] Пропавшая 8 января в Заволжье Нижегородской области Юлия Овчинникова найдена живой
12 января 2018 17:52  [383] Минспорта РФ рассмотрит возможность софинансирования реконструкции нижегородского стадиона "Водник" до 2020 года
12 января 2018 17:42  [587] Пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС РФ Нижегородской на 100% укомплектован необходимой техникой
12 января 2018 17:23  [551] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 25 декабря в Арзамасском районе Нижегородской области 41-летнего Алексея Бубнова
Общество

Прокуратура выявила более 3,5 км бесхозяйных сетей водоснабжения в Выксе Нижегородской области

15 января 2018 10:59  [46] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская областная прокуратура внесла представление администрации Выксы за оставление бесхозяйными более 3,5 км сетей водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 15 января 2018 года.

Согласно информации, в результате проведённой проверки прокуратура установила, что на территории города Выксы имеются сети водоснабжения и водоотведения общей протяжённостью более 3,5 км, которые не имеют собственника и более года назад поставлены по заявлению администрации г.о.г. Выкса на учёт в органах Росреестра как бесхозяйные. При этом отмечается, что "с заявлением в суд о признании права муниципальной собственности на объекты ЖКХ администрация г.о.г. Выкса не обращалась". Прокуратура признала незаконным бездействие администрации и обязала ее принять меры по признанию права муниципальной собственности на сети.

Также сообщается, что аналогичные нарушения выявлены Балахнинской, Павловской, Кулебакской городскими прокуратурами, прокуратурами Воротынского, Уренского, Бутурлинского и Дальнеконстантиновского районов, которыми приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, в ряде муниципальных образований региона прокуратура установила многочисленные факты несвоевременной постановки органами МСУ объектов жилищно-коммунального хозяйства на учет в качестве бесхозяйных в органах Росреестра.

Так, администрация Ветлужского района, по информации прокуратуры, более полугода не ставила на учёт в органы Росреестра высоковольтные линии, отсутствие собственника у которых было установлено в июне 2017 года. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Ветлужского района главе администрации внесено представление.

Кроме того, администрацией Канавинского района Нижнего Новгорода процедура по признанию объектов водоснабжения и водоотведения бесхозяйными начата только спустя год после поступления об этом соответствующей информации. И.о. главы администрации района также внесено представление.

Также аналогичные факты длительного бездействия выявлены прокуратурой ЗАТО г. Саров, прокуратурой Нижнего Новгорода, прокуратурами Ленинского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода, Арзамасской, Павловской, Борской городскими прокуратурами, прокуратурами Ардатовского, Большемурашкинского, Большеболдинского, Ветлужского, Сосновского, Тоншаевского и Лысковского районов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph