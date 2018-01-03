Прокуратура выявила более 3,5 км бесхозяйных сетей водоснабжения в Выксе Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская областная прокуратура внесла представление администрации Выксы за оставление бесхозяйными более 3,5 км сетей водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 15 января 2018 года.

Согласно информации, в результате проведённой проверки прокуратура установила, что на территории города Выксы имеются сети водоснабжения и водоотведения общей протяжённостью более 3,5 км, которые не имеют собственника и более года назад поставлены по заявлению администрации г.о.г. Выкса на учёт в органах Росреестра как бесхозяйные. При этом отмечается, что "с заявлением в суд о признании права муниципальной собственности на объекты ЖКХ администрация г.о.г. Выкса не обращалась". Прокуратура признала незаконным бездействие администрации и обязала ее принять меры по признанию права муниципальной собственности на сети.

Также сообщается, что аналогичные нарушения выявлены Балахнинской, Павловской, Кулебакской городскими прокуратурами, прокуратурами Воротынского, Уренского, Бутурлинского и Дальнеконстантиновского районов, которыми приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, в ряде муниципальных образований региона прокуратура установила многочисленные факты несвоевременной постановки органами МСУ объектов жилищно-коммунального хозяйства на учет в качестве бесхозяйных в органах Росреестра.

Так, администрация Ветлужского района, по информации прокуратуры, более полугода не ставила на учёт в органы Росреестра высоковольтные линии, отсутствие собственника у которых было установлено в июне 2017 года. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Ветлужского района главе администрации внесено представление.

Кроме того, администрацией Канавинского района Нижнего Новгорода процедура по признанию объектов водоснабжения и водоотведения бесхозяйными начата только спустя год после поступления об этом соответствующей информации. И.о. главы администрации района также внесено представление.

Также аналогичные факты длительного бездействия выявлены прокуратурой ЗАТО г. Саров, прокуратурой Нижнего Новгорода, прокуратурами Ленинского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода, Арзамасской, Павловской, Борской городскими прокуратурами, прокуратурами Ардатовского, Большемурашкинского, Большеболдинского, Ветлужского, Сосновского, Тоншаевского и Лысковского районов.