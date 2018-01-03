Самыми популярными именами новорожденных в 2017 году в Нижегородской области вновь стали Артем и Анастасия Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Самыми популярными именами новорожденных в 2017 году в Нижегородской области вновь стали Артем и Анастасия. Об этом руководитель ГУ ЗАГС в регионе Ольга Краснова сообщила в рамках пресс-конференции 15 января 2018 года.



По ее словам, в десятку самых популярных женских имен попали: Анастасия, София, Виктория, Мария, Дарья, Анна, Варвара, Полина, Ксения, Екатерина. К редким именам стали относиться: Ольга, Елена, Людмила, Галина, Лариса.



Самыми редкими именами прошедшего года стали: Принцесса, Луиза, Берта, Забава, Павла, Яромила, Максимилиана, Даная, Ярослава, Изумруда, Маруся, Весна, Ирида, Агнесса, Матрена, Герда, Мадонна, Малина, Ясна, Марфа, Земфира, Радослава, Елеся, Магдалина, Женевьева, Аделя, Цветана, Ассоль, Лара, Малисса, Февронья.



Самыми популярными мужскими именами стали Артем, Александр, Иван, Михаил, Дмитрий, Максим, Егор, Матвей, Кирилл, Илья. Редкими мужскими именами в регионе стали: Златан, Максимилиан, Ральф, Евсей, Урал, Оганез, Гарик, Афанасий, Климент, Добромир, Соломон, Персей, Фрол, Назарий, Вахтанг, Зевс, Лав, Лукас, Завгар.



Напомним, что каждая 19-я девочка в Нижегородской области получила имя Виктория в 2016 году.