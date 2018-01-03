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Общество

Сезон охоты на лосей в Нижегородской области завершится 15 января 2018 года

15 января 2018 14:09  [132] Общество

Фото: Министерство экологии Нижегородской области

Сезон охоты на лосей в Нижегородской области завершится 15 января 2018 года. Об этом сообщил региональный комитет госохотнадзора.

Согласно информации, в регионе была разрешена охота на взрослых самцов лосей с 1 по 30 сентября 2017 года, охота на половозрастных особей была разрешена с 1 октября по 31 декабря, а охота на особей до года открыта с 1 по 15 января 2018 года.

Охота на лося с 16 января 2018 года считается незаконной. Нелегальная охота оказывается очень дорогостоящим мероприятием для нарушителей требований законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Виновному лицу грозит выплата возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, - от 120 до 240 тысяч рублей.

Всего в 2017 году государственными инспекторами в области охраны окружающей среды комитета госохотнадзора Нижегородской области и ГКУ НО "Центр охраны животного мира" выявлено 2 тысячи 353 нарушения требования природоохранного законодательства, 20 фактов незаконной охоты, содержащих признаки уголовно-наказуемых деяний, изъято 152 единицы оружия.

По данным регионального комитета госохотнадзора, в Нижегородской области увеличилась численность медведей, лосей, косуль, рыси и барсуков. По результатам государственного мониторинга в 2017 году в области обитает 898 медведей (на 17 особей больше, чем в 2016 году), 13 тысяч 726 лосей (на 1 449 особей больше), 520 косуль (на 114 особей больше), 235 рысей (больше на 22 особи), 1 466 барсуков (больше на 68 особей).

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