В Нижнем Новгороде стартовал второй окружной образовательный интенсив программы «Больше, чем путешествие» Общество

Фото: АНО «Больше, чем путешествие»

27 июля в Нижнем Новгороде стартовал второй окружной образовательный интенсив программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», реализуемой в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Более 100 представителей федеральных и региональных органов власти, образовательной сферы, туристской индустрии и молодежной политики Приволжского федерального округа в течение четырех дней будут совместно разрабатывать новые подходы к развитию молодежного туризма.

Нижегородская область стала второй площадкой серии окружных образовательных интенсивов 2026 года. Первый прошел в Томске и дал старт разработке проекта единой Концепции развития молодежного туризма Российской Федерации до 2035 года. Теперь эстафету принимает Приволжский федеральный округ, участники которого продолжат работу над ключевыми направлениями будущей концепции.

Всего в 2026 году программа проведет восемь окружных интенсивов, которые охватят все федеральные округа страны. Их итогом станет формирование содержательной основы проекта единой Концепции развития молодежного туризма, которая определит ключевые принципы создания молодежных туристских продуктов и станет ориентиром для развития отрасли на ближайшие годы.

«Программа Росмолодёжи „Больше, чем путешествие“ продолжает серию окружных образовательных интенсивов. Вслед за Томском площадкой для этой работы стал Нижний Новгород. Для нас принципиально важно, чтобы в основу проекта Концепции развития молодежного туризма до 2035 года легли реальный опыт регионов, запросы молодежи и конкретные предложения профессионального сообщества. Результаты интенсива помогут сформировать единые подходы к развитию молодежного туризма как инструмента воспитания, личностного и профессионального развития и самореализации молодых людей», — отметила заместитель генерального директора АНО «Больше, чем путешествие» Юлия Величко.

В течение четырех дней участники будут изучать современные подходы к развитию молодежного туризма, анализировать лучшие региональные практики, работать над портретом молодого путешественника, исследовать его мотивацию и запросы, обсуждать роль путешествий в воспитании, развитии личности и укреплении гражданской идентичности. Отдельное внимание будет уделено брендингу территорий, созданию новых туристских маршрутов и формированию единой карты молодежного туризма России.

На церемонии открытия участников приветствовала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

«Нижегородская область сегодня — одна из самых ярких точек на туристической карте России. Но для нас важно не только развивать туристическую инфраструктуру и открывать новые маршруты, а создавать такие путешествия, которые помогают молодежи узнавать свою страну, понимать ее историю и чувствовать связь с местом, где она живет. Именно поэтому в течение четырех дней участники образовательного интенсива будут вместе искать новые идеи и подходы, которые сделают молодежный туризм еще более востребованным и значимым», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

В первый день образовательной программы участники обсудят роль молодежного туризма как инструмента воспитания, развития личности и будущего страны, рассмотрят успешные региональные практики, а затем приступят к совместной работе над образом будущего молодежного туризма России.

«Для нас участие в окружном образовательном интенсиве — это возможность обменяться опытом с коллегами со всего Приволжского федерального округа, познакомиться с лучшими региональными практиками и найти новые идеи для развития молодежного туризма. В Чувашской Республике мы уже реализуем проект „День в столице“, который помогает школьникам знакомиться с историей, культурой и системой профессионального образования региона. Уверена, что такие встречи позволяют не только делиться успешными решениями, но и вместе формировать новые подходы к развитию молодежных путешествий», — поделилась своими впечатлениями участница интенсива, заместитель директора по воспитательной, социальной работе Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Светлана Дёгина.

В последующие дни эксперты и участники сосредоточатся на анализе потребностей молодых путешественников, разработке новых решений и подготовке предложений, которые войдут в проект единой Концепции развития молодежного туризма Российской Федерации до 2035 года.