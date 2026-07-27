Росреестр проведет съемку с беспилотника в Ворсме Общество

Фото: Александр Воложанин

В городе Ворсма Павловского округа 28 и 29 июля пройдут плановые аэрофотосъемочные работы. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Нижегородской области.

Съемка будет проводиться с 10:00 до 16:00 с использованием беспилотного летательного аппарата в границах нескольких кадастровых кварталов города.

Как пояснили в ведомстве, работы необходимы для актуализации картографических данных и проведения государственного земельного надзора. По данным Росреестра, маршруты полетов согласованы, а работы будут выполняться с соблюдением требований безопасности.

Ранее сообщалось, что квадрокоптер помог выявить свалку в лесу Нижегородской области.