Росреестр проведет съемку с беспилотника в Ворсме

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В городе Ворсма Павловского округа 28 и 29 июля пройдут плановые аэрофотосъемочные работы. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Нижегородской области.
Съемка будет проводиться с 10:00 до 16:00 с использованием беспилотного летательного аппарата в границах нескольких кадастровых кварталов города.
Как пояснили в ведомстве, работы необходимы для актуализации картографических данных и проведения государственного земельного надзора. По данным Росреестра, маршруты полетов согласованы, а работы будут выполняться с соблюдением требований безопасности.
Ранее сообщалось, что квадрокоптер помог выявить свалку в лесу Нижегородской области.
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