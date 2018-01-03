Неустановленный водитель сбил 13-летнюю девочку в Приокском районе Нижнего Новгорода 15 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель сбил 13-летнюю девочку в Приокском районе Нижнего Новгорода 15 января 2018 года, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 23:00 на ул. Академика Лебедева. Согласно информации, водитель совершил наезд на ребёнка, шедшего по проезжей части.

13-летняя девочка была доставлена в травмпункт, после чего отпущена. Она находилась без сопровождения взрослых.