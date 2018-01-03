Последние новости рубрики Происшествия
16 января 2018 11:28  [49] Приволжское СУ на транспорте СК РФ проводит проверку по факту смерти студента под колесами поезда в Нижнем Новгороде
16 января 2018 10:30  [458] Неустановленный водитель сбил 13-летнюю девочку в Приокском районе Нижнего Новгорода 15 января
16 января 2018 10:22  [95] Бомж погиб на пожаре в нежилом доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода 15 января
16 января 2018 10:11  [98] Житель г.о. Выкса Нижегородской области подозревается в убийстве пропавшего в ноябре 2017 года отчима
16 января 2018 09:45  [593] Москвич задержан в Нижегородской области по подозрению в перевозке в Чувашию четырёх кг наркотиков
16 января 2018 08:30  [210] МЧС ликвидировало утечку аммиака со склада в Дзержинске Нижегородской области 15 января
15 января 2018 17:06  [255] Мужчина подозревается в убийстве знакомого в Советском районе Нижнего Новгорода
15 января 2018 16:17  [455] ГИБДД считает несертифицированное детское кресло причиной гибели ребенка в ДТП в Нижегородской области
15 января 2018 11:42  [1453] Пенсионерка погибла на пожаре в Дивеево Нижегородской области 14 января
15 января 2018 11:40  [317] Четыре человека осуждены за беспорядки в ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области
Происшествия

Неустановленный водитель сбил 13-летнюю девочку в Приокском районе Нижнего Новгорода 15 января

16 января 2018 10:30  [458] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель сбил 13-летнюю девочку в Приокском районе Нижнего Новгорода 15 января 2018 года, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 23:00 на ул. Академика Лебедева. Согласно информации, водитель совершил наезд на ребёнка, шедшего по проезжей части.

13-летняя девочка была доставлена в травмпункт, после чего отпущена. Она находилась без сопровождения взрослых.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph