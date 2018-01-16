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Концентрация этилбензола в воздухе в Дзержинске Нижегородской области была превышена 15 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, разовая концентрация этилбензола в северной части города превысила допустимую норму в 1,5 раза.
По данным "Верхне-Волжского УГМС" в Нижнем Новгороде, Кстове и Арзамасе превышений допустимых норм содержанием контролируемых примесей 15 января не отмечено.
Напомним, МЧС ликвидировало утечку аммиака со склада в Дзержинске 15 января.
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