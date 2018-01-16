Последние новости рубрики Экономика
16 января 2018 17:16  [155] Минимальная зарплата в Нижегородской области установлена на уровне 10 тысяч рублей в 2018 году
16 января 2018 16:23  [121] Минсельхоз России направит Нижегородской области 178 млн рублей на льготное кредитование аграриев
16 января 2018 12:38  [361] "Адресный перечень объектов, ремонтируемых в рамках подготовки к ЧМ-2018 года, будет прозрачен", - Елизавета Солонченко
15 января 2018 18:00  [416] Облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду более 290 млн рублей на ремонт фасадов к ЧМ-2018
15 января 2018 16:37  [520] "Оклады муниципальных служащих не увеличивались в Нижнем Новгороде в течение двух лет", - Виктор Афонин
15 января 2018 16:23  [213] Комитет по транспорту ЗС НО одобрил освобождение РЖД от налога на инфраструктурные объекты ВСМ
15 января 2018 13:50  [589] Нижний Новгород достиг верхнего предела муниципального долга 1 января 2018 года
15 января 2018 11:12  [176] Инфляция в Нижегородской области составила 3,1% за 2017 год
13 января 2018 11:30  [2034] Нижегородская администрация планирует увеличить на 4% оклады муниципальных служащих
12 января 2018 15:22  [307] Все крупнейшие предприятия Нижегородской области зарегистрировались на сайте ГИСП
Экономика

Минсельхоз России направит Нижегородской области 178 млн рублей на льготное кредитование аграриев

16 января 2018 16:23  [121] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Минсельхоз России направит Нижегородской области 178 млн рублей на льготное кредитование аграриев. Об этом и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов сообщил на заседании комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания региона 16 января 2018 года.

По его словам, о подтверждении финансирования стало известно 15 января. Средства в рамках федеральной программы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей пойдут на развитие отраслей растениеводства и животноводства.

"Эта сумма позволит предприятиям привлечь около 4 млрд рублей льготных кредитов, в первую очередь краткосрочных, в 2018 году", - пояснил Морозов. Он также подчеркнул, что эти деньги непосредственно в бюджет не вносятся, так как минсельхоз России в настоящее время работает напрямую с банками и предприятиями.

Напомним, 21 декабря 2017 года Заксобрание приняло закон о бюджете на 2018 год. На сельское хозяйство в нем заложено 4 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph