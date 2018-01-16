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Минсельхоз России направит Нижегородской области 178 млн рублей на льготное кредитование аграриев. Об этом и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов сообщил на заседании комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания региона 16 января 2018 года.
По его словам, о подтверждении финансирования стало известно 15 января. Средства в рамках федеральной программы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей пойдут на развитие отраслей растениеводства и животноводства.
"Эта сумма позволит предприятиям привлечь около 4 млрд рублей льготных кредитов, в первую очередь краткосрочных, в 2018 году", - пояснил Морозов. Он также подчеркнул, что эти деньги непосредственно в бюджет не вносятся, так как минсельхоз России в настоящее время работает напрямую с банками и предприятиями.
Напомним, 21 декабря 2017 года Заксобрание приняло закон о бюджете на 2018 год. На сельское хозяйство в нем заложено 4 млрд рублей.
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