Около 700 млн рублей выделят на обновление машинно-тракторного парка Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Свыше 700 млн рублей планируется направить в 2024 году на обновление машинно-тракторного парка региона. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что с учетом ситуации на рынке принято решение увеличить ставки по возмещению части затрат на покупку техники, а также расширить номенклатуру субсидируемой техники и оборудования.

"Нижегородские аграрии ежегодно пополняют парк техники, закупают современные машины, позволяющие получать хороший результат. Мы в свою очередь стараемся не только наращивать объем поддержки, но и совершенствовать механизмы ее предоставления в зависимости от потребностей аграриев", - рассказал Глеб Никитин.

В рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" действует механизм субсидирования на приобретение сельхозтехники – аграриям компенсируется до 50% затрат от покупки. Размер субсидии зависит от вида техники.

"По итогам первого квартала текущего года аграрные предприятия региона приобрели 344 единицы техники на общую сумму 1,6 млрд рублей. Закуплены трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, посевные комплексы, другое оборудование", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Ранее сообщалось, что весенние посевные работы начались в Нижегородской области.