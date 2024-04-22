Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
23 апреля 2024 17:47  [35] Более 700 млн рублей направят на обновление тракторного парка в Нижегородской области
23 апреля 2024 17:02  [122] Автобусы нижегородского производства представили на международной выставке в Ташкенте
22 апреля 2024 19:08  [272] Нижегородская область получит более 10 млрд рублей бюджетных кредитов
22 апреля 2024 17:35  [275] Нижегородская область будет сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана
19 апреля 2024 18:09  [602] Более 800 сотрудников региональных инвестиционных команд начали учебу по программе Минэкономразвития РФ
19 апреля 2024 13:30  [396] Участником нацпроекта "Производительность труда" стало нижегородское предприятие "Рост НН"
19 апреля 2024 11:15  [407] Объем инвестиций в основной капитал в Нижнем Новгороде вырос на 35%
19 апреля 2024 10:55  [413] Доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году исполнены в размере 63 млрд рублей
19 апреля 2024 09:26  [457] Выработка нижегородского производителя мебели увеличится благодаря нацпроекту "Производительность труда"
18 апреля 2024 19:56  [463] Новое промышленное производство экипировки для военнослужащих открыли в Нижнем Новгороде
Экономика

Автобусы нижегородского производства представили на международной выставке в Ташкенте

23 апреля 2024 17:02  [122] Экономика

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Машины и автобусы нижегородского производства представили на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, нижегородскую технику давно и хорошо знают в Узбекистане.

"В этом году для центральноазиатских партнеров впервые представлены полноприводный грузопассажирский фургон "Соболь NN 4x4", созданный для бездорожья, и низкопольный городской автобус "Ситимакс 9", который рассчитан на 85 пассажиров", - пояснил Шалабаев.

Глава города добавил, что большой интерес у посетителей выставки из разных стран также вызывает автодом для путешествий и электрическая "Газель е-NN".

Напомним, Павловский автобусный завод выпустит для ДНР 109 машин.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автопром Международное сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
25 января 2024 11:26  [909] Почти 75 электробусов поступили в Нижний Новгород
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph