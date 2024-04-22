Автобусы нижегородского производства представили на международной выставке в Ташкенте

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Машины и автобусы нижегородского производства представили на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
По его словам, нижегородскую технику давно и хорошо знают в Узбекистане.
"В этом году для центральноазиатских партнеров впервые представлены полноприводный грузопассажирский фургон "Соболь NN 4x4", созданный для бездорожья, и низкопольный городской автобус "Ситимакс 9", который рассчитан на 85 пассажиров", - пояснил Шалабаев.
Глава города добавил, что большой интерес у посетителей выставки из разных стран также вызывает автодом для путешествий и электрическая "Газель е-NN".
Напомним, Павловский автобусный завод выпустит для ДНР 109 машин.
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