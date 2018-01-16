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Политика

"Нижний Новгород должен стать одним из лучших образовательных центров страны", - Владимир Панов

17 января 2018 11:37  [37] Политика
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Нижний Новгород должен стать одним из лучших образовательных центров страны", - заявил депутат Госдумы РФ, кандидат на пост главы областного центра Владимир Панов на заседании Гордумы 17 января 2018 года.

Сегодня депутаты будут избирать главу Нижнего Новгорода из кандидатов, представленных конкурсной комиссией: единоросса Владимира Панова (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным) и главы администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева (выдвинут группой депутатов – 16 человек).

Владимир Панов представил депутатам свою программу на пост главы, подчеркнув, что "это не программа, а базовый подход". Основные тезисы были озвучены ранее на конкурсе по избранию главы города. Сегодня он также отметил, что через пять лет в городе должна быть открытая власть, градостроительная деятельность, основанная на уважении к историчности города. По его мнению, Нижний Новгород должен стать один из лучшим образовательных центров страны. Выбившись из регламента (30 минут) Панов извинился перед депутатами и отметил, что за полчаса все подходы по программе рассказать невозможно.

Напомним, что на сегодняшнем заседании присутствуют 42 депутата Гордумы. Конкурс по избранию главы города прошел 12 января 2018 года. Из трех кандидатов на конкурс не был допущен только депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов. По его мнению, это обоснованно "чисто политически".

Напомним также, что изначально документы подал также начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов, однако позднее сам же отозвал свою кандидатуру с конкурса. Самовыдвижение порядком проведения конкурса не предусмотрено, кандидатуры на пост мэра могли предлагать только глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа.

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