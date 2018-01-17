Абоненты ТТК в Поволжье скачали 2,8 тысяч ТБ трафика за новогодние праздники Бизнес

Абоненты Верхневолжского макрорегиона компании ТрансТелеКом (ТТК) за дни новогодних каникул (с 30 декабря по 8 января) 2,8 тысяч ТБ трафика. Об этом пресс-служба компании сообщила 17 января 2018 года.

Согласно информации, самым "активным" городом в зоне деятельности ТТК в Поволжье стал Саранск, за ним следуют Муром и Ульяновск. Наибольшую активность в сети абоненты ТТК продемонстрировали 8 января.

В целом по стране за дни новогодних каникул абоненты ТТК скачали более 31,8 тысяч ТБ данных, что эквивалентно более чем шести млн фильмов в формате HD или четырем млрд песен. Эти показатели на 30% выше итогов новогодних праздников 2017 года. Большая часть скачанного трафика пришлась на социальные сети, онлайн-кинотеатры, информационно–развлекательные сайты и онлайн–игры.



Лидерами интернет-активности в праздники стали абоненты ТТК в Сибири, на их долю пришлось около четверти от общего объема скачанного трафика. В топ городов по интернет-активности абонентов ТТК в новогодние каникулы вошли: Хабаровск (1 563 ТБ), Магнитогорск (1 370 ТБ), Якутск (1 284 ТБ), Чита (1 231 ТБ) и Барнаул (962 ТБ). Активно "качали" также жители Иваново, Сыктывкара, Омска, Иркутска и Новокузнецка.

В новогодние дни люди активно поздравляют друг друга в социальных сетях и по электронной почте, общаются через видеосвязь, устраивают семейные просмотры любимых фильмов и передач. Сети связи ТТК изначально рассчитаны на максимальные нагрузки, а перед праздниками специалисты компании провели дополнительные профилактические работы. В дни новогодних каникул абоненты получили привычно высокий уровень качества связи.

Для обеспечения стабильной работы сети широкополосного доступа в интернет в новогодние праздники было организовано дополнительное круглосуточное дежурство специалистов службы технической поддержки ТТК.

В состав Верхневолжского макрорегиона ТТК входят Нижегородская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Кировская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.