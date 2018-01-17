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Женщина на Mitsubishi сбила пятилетнего ребёнка во дворе дома в Дзержинске Нижегородской области 17 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 17:40 на ул. Петрищева, 14А. Согласно информации, 31-летняя женщина-водитель на автомобиле Mitsubishi Lancer при движении по дворовой территории совершила наезд на женщину с ребёнком.
Пострадавший пятилетний мальчик был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи, после чего отпущен домой.
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