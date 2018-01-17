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Общество

Движение автотранспорта на ул. Ковалихинская в Нижнем Новгороде будет частично ограничено до 10 марта

19 января 2018 11:42  [70] Общество
Движение автотранспорта на ул. Ковалихинская в Нижнем Новгороде будет частично ограничено до 10 марта

Движение автотранспорта на ул. Ковалихинская в Нижнем Новгороде будет частично ограничено до 10 марта

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение автомобильного транспорта на ул. Ковалихинская в Нижнем Новгороде будет частично ограничено с 20 января до 10 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения города.

Согласно информации, с 20 января по 15 февраля вводится ограничение на движение на участке в районе дома №28 рядом со сквером на полосе движения в сторону ул. Семашко. С 15 февраля по 10 марта движение будет ограничено там же, но на участке дороги в обратном направлении.

В сообщении говорится, что ограничения связаны с прокладкой сетей дождевой канализации (ливневки).

Напомним, движение по ул. Сергиевская будет закрыто с 25 января по 25 марта.

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