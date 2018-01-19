Транспортно-пересадочный узел "Канавинский" открылся в Нижнем Новгороде 19 января Общество

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

Торжественная церемония открытия транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Канавинский" состоялась 19 января 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба администрации Канавинского района.

Согласно информации, с нового ТПУ жители смогут ездить из Нижнего Новгорода по направлениям: Балахна, Заволжье, Дзержинск, Кстово, Бор и Городец.

"Открытие транспортно-пересадочного узла "Канавинский" - это большой шаг к развитию комфортной транспортной инфраструктуры в районе и городе. Построенный по современным требованиям и стандартам транспортно-пересадочный узел с удобными залами ожидания, полным соблюдением оснащения помещений оборудованием для малоподвижных людей, будет служить хорошим подспорьем существующей транспортной системе" – сказал и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.

На торжественном мероприятии также присутствовали: и.о. министра транспорта Нижегородской области Вадим Власов, начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Александр Герасименко и руководители структурных подразделений Горьковской железной дороги.