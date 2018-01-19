Транспортно-пересадочный узел "Канавинский" открылся в Нижнем Новгороде 19 января

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Торжественная церемония открытия транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Канавинский" состоялась 19 января 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба администрации Канавинского района.
Согласно информации, с нового ТПУ жители смогут ездить из Нижнего Новгорода по направлениям: Балахна, Заволжье, Дзержинск, Кстово, Бор и Городец.
"Открытие транспортно-пересадочного узла "Канавинский" - это большой шаг к развитию комфортной транспортной инфраструктуры в районе и городе. Построенный по современным требованиям и стандартам транспортно-пересадочный узел с удобными залами ожидания, полным соблюдением оснащения помещений оборудованием для малоподвижных людей, будет служить хорошим подспорьем существующей транспортной системе" – сказал и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.
На торжественном мероприятии также присутствовали: и.о. министра транспорта Нижегородской области Вадим Власов, начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Александр Герасименко и руководители структурных подразделений Горьковской железной дороги.
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