Участник СВО: «Уверен, что мы всё делаем правильно, и победа будет только за нами!» Общество

Фото: Олег Булыгин

Участник специальной военной операции, майор с позывным «Коршун» служит сапёром на фронте с 2022 года. За заслуги в зоне спецоперации награждён медалями «За отвагу», Суворова, Жукова и ведомственными наградами «За боевые отличия», «За разминирование».

Нижегородец ещё с юности решил связать свою жизнь с армией — по стопам отца и деда. За плечами офицера — военное училище, служба на Кавказе. В 2022 году отправился в зону спецоперации в качестве командира сапёрной роты.

«Основной задачей нашего подразделения было минирование дорог, мостов, железнодорожных путей, чтобы противник не смог пройти. Несмотря на риски, делали проходы и на минных полях противника для прохождения наших штурмовых групп», — рассказал офицер.

Также сапёры занимались разминированием населённых пунктов.

«Противник бьёт не только по военным целям, но по гражданским. Применяет против мирных жителей артиллерию, авиацию и БПЛА. Поэтому мы занимались разминированием боеприпасов, мин, беспилотников в населенных пунктах, оставленных боевиками», — дополнил боец.

Участник СВО отметил важность для бойцов поддержки тыла, гуманитарной помощи от региона.

«Из Нижегородской области получали багги, мотоциклы. На фронте это всегда востребовано, они могут легко передвигаться по сложной местности. Такая поддержка не только материально укрепляет боевые подразделения, но и поднимает боевой дух солдат», — подчеркнул участник СВО.

На передовой сапёр получил тяжелое ранение. Но после лечения и восстановления готов служить дальше. В скором времени он отправится к своим боевым товарищам.

«После медкомиссии я, скорее всего, вернусь на спецоперацию. Считаю долгом офицера помогать нашим парням. Эти власти на Украине пришли к тому, что запрещают людям говорить на русском языке, отмечать 9 Мая, который не вычеркнуть из истории. Тогда с фашизмом также воевали их деды и прадеды, а их потомки сегодня пытаются переписать исторические факты. Уверен, что мы всё делаем правильно, и победа будет только за нами!» — уверен боец.

Напомним, с 15 июня 2026 года сумма единовременной выплаты добровольцам СВО при условии заключения контакта с Минобороны России в Нижнем Новгороде увеличена до 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие — от 210 тыс. рублей. Также для военнослужащих войск БПЛА установлены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые гарантируют семье контрактника бесплатные путевки в санаторно-реабилитационные центры и детские оздоровительные лагеря, внеочередное бесплатное медицинское обслуживание, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8−800−10−17−017 или на сайте: служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.