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Общество

Остановка троллейбусов "Тоннель Московского вокзала" в Нижнем Новгороде будет перенесена с 22 января

19 января 2018 18:03  [150] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Остановочный пункт троллейбусов "Тоннель Московского вокзала" в Нижнем Новгороде будет перенесен c 22 января. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 19 января 2018 года.

Согласно информации, остановка на направлении к Сормовскому шоссе будет перенесена на 60 м назад на остановочный пункт автобусов из-за работ по прокладке канализации.

На этом месте она будет действовать с 08:00 22 января по 20:00 25 апреля.

Напомним, движение троллейбусов №8 и трамваев №6 будет закрыто 20 января.

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