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Общество

СУ СК проводит проверку информации СМИ о ненадлежащем качестве домов для сирот в Воскресенском районе Нижегородской области

21 января 2018 10:59  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

СУ СК проводит проверку информации СМИ о ненадлежащем качестве домов для сирот в Воскресенском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ 20 января 2018 года.

Согласно информации, в эфире региональной телекомпании транслировался сюжет о предоставлении выпускникам детских домов жилья в многоквартирном новом доме Воскресенского района ненадлежащего качества. В сюжете жильцы указывают на сырость и плесень в квартирах.

По данному факту следователи Семеновского МСО СУ СК России по Нижегородской области организовали проведение доследственной проверки.

"В ходе проверки действиям лиц, допустивших сдачу в эксплуатацию дома, не отвечающего требованиям безопасности, будет дана юридическая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

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