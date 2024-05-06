Строительство девятиэтажного долгостроя завершилось в Арзамасе Общество

Фото: группа Инспекция гостройнадзора Нижегородской области в соцсети Вконтакте

Девятиэтажный дом достроили в Арзамасе в Нижегородской области. Об этом сообщает инспекция гостройнадзора региона.

Многоквартирный дом расположен в районном центре на улице Чехова, 45.

"Застройщик АО "СУ №7 СМТ" провел реконструкцию объекта незавершенного строительства, в результате которой двухэтажный магазин был переустроен в одну из трех девятиэтажных секций дома", - пояснили в инспекции.

На прилегающей территории установили детский городок и обустроили парковку.

Напомним, более 1,8 млн кв. метров жилья построили в Нижегородской области в 2023 году.