Строительство девятиэтажного долгостроя завершилось в Арзамасе

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Девятиэтажный дом достроили в Арзамасе в Нижегородской области. Об этом сообщает инспекция гостройнадзора региона.
Многоквартирный дом расположен в районном центре на улице Чехова, 45.
"Застройщик АО "СУ №7 СМТ" провел реконструкцию объекта незавершенного строительства, в результате которой двухэтажный магазин был переустроен в одну из трех девятиэтажных секций дома", - пояснили в инспекции.
На прилегающей территории установили детский городок и обустроили парковку.
Напомним, более 1,8 млн кв. метров жилья построили в Нижегородской области в 2023 году.
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