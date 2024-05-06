"Гудок Победы" прозвучит на железной дороге в Нижегородской области 9 мая Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

9 мая все поезда ГЖД примут участие во Всероссийской тематической акции "Гудок Победы". Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Ровно в 12:00 будет подан минутный звуковой сигнал всеми локомотивами, находящимися на станциях и в движении на территории Нижегородской области.



Как добавили в пресс-службе, гудок прозвучит в том числе и во всех эксплуатационных локомотивных депо.

После этого на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода пройдёт патриотический торжественный концерт, а на площади у Царского павильона состоится выступление народного духового оркестра ЦДК железнодорожников.

А в пригородных электричках работники ГЖД исполнят для пассажиров песни военных лет.