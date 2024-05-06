"Гудок Победы" прозвучит на железной дороге в Нижегородской области 9 мая

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9 мая все поезда ГЖД примут участие во Всероссийской тематической акции "Гудок Победы". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ровно в 12:00 будет подан минутный звуковой сигнал всеми локомотивами, находящимися на станциях и в движении на территории Нижегородской области.
Как добавили в пресс-службе, гудок прозвучит в том числе и во всех эксплуатационных локомотивных депо.
После этого на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода пройдёт патриотический торжественный концерт, а на площади у Царского павильона состоится выступление народного духового оркестра ЦДК железнодорожников.
А в пригородных электричках работники ГЖД исполнят для пассажиров песни военных лет.
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