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Общество

"Гудок Победы" прозвучит на железной дороге в Нижегородской области 9 мая

08 мая 2024 15:17  [125] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

9 мая все поезда ГЖД примут участие во Всероссийской тематической акции "Гудок Победы". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
 
Ровно в 12:00 будет подан минутный звуковой сигнал всеми локомотивами, находящимися на станциях и в движении на территории Нижегородской области.
 
Как добавили в пресс-службе, гудок прозвучит в том числе и во всех эксплуатационных локомотивных депо.

После этого на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода пройдёт патриотический торжественный концерт, а на площади у Царского павильона состоится выступление народного духового оркестра ЦДК железнодорожников.

А в пригородных электричках работники ГЖД исполнят для пассажиров песни военных лет.

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Теги:
9 мая ГЖД День Победы
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