Девять школьных команд примут участие в открытом первенстве по автомоделированию в Нижнем Новгороде 21 января Общество

Девять школьных команд примут участие в открытом первенстве по автомоделированию в Нижнем Новгороде 21 января 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, в рамках первенства пройдут соревнования инерционных моделей класса И-1, И-2, моделей класса РМ-1, РМ-2, ЭЛ-4.

мероприятие организовано управлением общего образования администрации Автозаводского района и Центром детского технического творчества «Юный автомобилист» с целью популяризации и пропаганды автомоделирования среди школьников района.

Первенство состоится в 10:00 по адресу: ул. Ю. Фучика, д.1.