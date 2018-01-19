Девять школьных команд примут участие в открытом первенстве по автомоделированию в Нижнем Новгороде 21 января 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.
Согласно информации, в рамках первенства пройдут соревнования инерционных моделей класса И-1, И-2, моделей класса РМ-1, РМ-2, ЭЛ-4.
мероприятие организовано управлением общего образования администрации Автозаводского района и Центром детского технического творчества «Юный автомобилист» с целью популяризации и пропаганды автомоделирования среди школьников района.
Первенство состоится в 10:00 по адресу: ул. Ю. Фучика, д.1.
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