Последние новости рубрики Общество
21 января 2018 13:45  [913] Сотрудники кинокомпании "Союз Маринс Групп" в Нижнем Новгороде встретили праздник Крещения на реке Линде
21 января 2018 12:50  [928] Нижегородцы продолжают жаловаться на запах канализации и сероводорода в районе ул. Родионова
21 января 2018 12:20  [279] Более 40% январской нормы осадков выпадет в Нижнем Новгороде 21-22 января, - горадминистрация
21 января 2018 11:46  [1166] Нижегородский минтранс рассчитывает получить заключение экспертизы по проекту строительства IV очереди Южного обхода в марте
21 января 2018 10:59  [221] СУ СК проводит проверку информации СМИ о ненадлежащем качестве домов для сирот в Воскресенском районе Нижегородской области
21 января 2018 09:11  [128] Девять школьных команд примут участие в открытом первенстве по автомоделированию в Нижнем Новгороде 21 января
20 января 2018 13:02  [194] Нижегородские аграрии начали формировать структуру посевных площадей под урожай 2018 года
20 января 2018 12:43  [1571] Казанская икона Божьей Матери прибыла в нижегородский Спасо-Преображенский собор 20 января
19 января 2018 18:09  [1897] Открытие транспортно-пересадочного узла "Канавинский" в Нижнем Новгороде 19 января
19 января 2018 18:03  [535] Остановка троллейбусов "Тоннель Московского вокзала" в Нижнем Новгороде будет перенесена с 22 января
Общество

Девять школьных команд примут участие в открытом первенстве по автомоделированию в Нижнем Новгороде 21 января

21 января 2018 09:11  [128] Общество

Девять школьных команд примут участие в открытом первенстве по автомоделированию в Нижнем Новгороде 21 января 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, в рамках первенства пройдут соревнования инерционных моделей класса И-1, И-2, моделей класса РМ-1, РМ-2, ЭЛ-4.

мероприятие организовано управлением общего образования администрации Автозаводского района и Центром детского технического творчества «Юный автомобилист» с целью популяризации и пропаганды автомоделирования среди школьников района.

Первенство состоится в 10:00 по адресу: ул. Ю. Фучика, д.1.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph