Митинг в память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Мероприятия, посвященные 38-й годовщине Чернобыльской аварии, прошли в Нижнем Новгороде у памятника "Скорбящий ангел".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в траурном митинге приняли участие ликвидаторы аварии, их родные и близкие, а также представители ветеранского сообщества, сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области и заместитель министра социальной политики региона Вадим Цыганов.

После траурной панихиды по жертвам катастрофы и погибшим героям, участники мероприятия возложили к мемориалу цветы.

По словам замминистра Вадима Цыганова, взрыв в Чернобыле стал горьким уроком человечеству.

"И сегодня, возлагая венки, мы снова и снова вспоминаем имена тех героев, кто участвовал в ликвидации последствий этой чудовищной аварии, кто ценой своего здоровья и жизни помог сохранить жизнь другим", – сказал Вадим Цыганов.

Затем мероприятие продолжилось в Нижегородском доме ветеранов. Собравшиеся обсудили меры поддержки чернобыльцев, а ветераны-ликвидаторы поделились своими воспоминаниями.

По словам полковника ГУ МЧС России по Нижегородской области Александра Красикова, ведомство ведет плодотворное сотрудничество с ветеранами-ликвидаторами.

"Стараемся решать все самые важные вопросы наших ветеранов. Это сотрудничество будет продолжаться при поддержке министерства социальной политики региона и ветеранских организаций. Герои никогда не будут забыты", - сказал Александр Красиков.

Завершил памятное мероприятие симфонический концерт.

СПРАВКА

Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года из-за ошибки, которую допустили при испытаниях турбогенератора на 4-м энергоблоке. В результате аварии в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Интенсивный пожар продолжался 10 суток. Ликвидаторами аварии стали более 600 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч горьковчан. В настоящее время в Нижегородской области проживает около 1,7 тысячи ветеранов-ликвидаторов радиационной катастрофы.