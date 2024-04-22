Митинг в память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Нижнем Новгороде

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Мероприятия, посвященные 38-й годовщине Чернобыльской аварии, прошли в Нижнем Новгороде у памятника "Скорбящий ангел".Как сообщает пресс-служба правительства региона, в траурном митинге приняли участие ликвидаторы аварии, их родные и близкие, а также представители ветеранского сообщества, сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области и заместитель министра социальной политики региона Вадим Цыганов.
После траурной панихиды по жертвам катастрофы и погибшим героям, участники мероприятия возложили к мемориалу цветы.
По словам замминистра Вадима Цыганова, взрыв в Чернобыле стал горьким уроком человечеству.
"И сегодня, возлагая венки, мы снова и снова вспоминаем имена тех героев, кто участвовал в ликвидации последствий этой чудовищной аварии, кто ценой своего здоровья и жизни помог сохранить жизнь другим", – сказал Вадим Цыганов.
Затем мероприятие продолжилось в Нижегородском доме ветеранов. Собравшиеся обсудили меры поддержки чернобыльцев, а ветераны-ликвидаторы поделились своими воспоминаниями.
По словам полковника ГУ МЧС России по Нижегородской области Александра Красикова, ведомство ведет плодотворное сотрудничество с ветеранами-ликвидаторами.
"Стараемся решать все самые важные вопросы наших ветеранов. Это сотрудничество будет продолжаться при поддержке министерства социальной политики региона и ветеранских организаций. Герои никогда не будут забыты", - сказал Александр Красиков.
Завершил памятное мероприятие симфонический концерт.
СПРАВКА
Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года из-за ошибки, которую допустили при испытаниях турбогенератора на 4-м энергоблоке. В результате аварии в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Интенсивный пожар продолжался 10 суток. Ликвидаторами аварии стали более 600 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч горьковчан. В настоящее время в Нижегородской области проживает около 1,7 тысячи ветеранов-ликвидаторов радиационной катастрофы.
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