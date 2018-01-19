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Экономика

Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области снизился с 0,55% до 0,4% за 2017 год

22 января 2018 13:20  [152] Экономика

Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области снизился с 0,55% до 0,4% за 2017 год. Об этом сообщает управление государственной службы занятости населения Нижегородской области 22 января 2018 года.

Согласно информации, по состоянию на 31 декабря 2017 года уровень регистрируемой безработицы в регионе составлял 0,4% от численности рабочей силы. В целом по РФ этот показатель составил 1%, по ПФО – 0,9%. Зарегистрированы в качестве безработных 7,6 тысячи человек (в ноябре 2017 года – семь тысяч человек).

Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 24 тысячи вакансий, из них 62 % – по рабочим профессиям. При содействии службы занятости населения за 2017 год трудоустроены 71,3 тысячи человек.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, к числу заявленных вакансий) на рынке труда в Нижегородской области – 0,46 (в РФ и ПФО – 0,6).

В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% при численности безработных – 2,7 тысячи человек. Количество вакансий, заявленных работодателями, составило 8,6 тысячи единиц.

Напомним, что уровень регистрируемой безработицы в области снизился до 0,4% за первое полугодие 2017 года и с тех пор оставался стабильным.

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