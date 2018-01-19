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Бизнес

Розничная сеть "Ростелекома" и "АльфаСтрахование" запустили услугу по страхованию интернет-покупок

22 января 2018 13:55  [108] Бизнес

Розничная сеть "Ростелекома" и "АльфаСтрахование" запустили услугу по страхованию интернет-покупок. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 22 января 2018 года.

Согласно информации, продукт "Защита посылки" позволяет застраховать интернет-покупки, полученные посылкой. Полис действует в течение года на любые интернет-покупки.

"Защита посылки" обезопасит клиентов от финансовых затрат при повреждении или утрате товаров вследствие пожара, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц и других случайных событий. Также продукт поможет возместить непредвиденные расходы, связанные с необходимостью обратной отправки товара по почте, если он не соответствует, заявленным при покупке характеристикам.

"Теперь можно лишний раз не переживать о сохранности вещей, делая заказы в интернете: благодаря продукту “Защита посылки” клиент сможет получить возмещение, если его посылка была повреждена, украдена или не соответствовала заявленным при покупке характеристикам", — пояснила руководитель проектов департамента по работе с финансовыми институтами "АльфаСтрахования" Юлия Шувалова.

"В центрах продаж и обслуживания “Ростелекома” представлен комплекс услуг для онлайн-шоппинга. Теперь наши клиенты могут не только получить посылки из таких интернет-гипермаркетов как Ozon и AliExpress, но и застраховать их. Этот уникальный сервис по страхованию интернет-покупок доступен только в наших салонах связи", — рассказал генеральный директор ООО "Ростелеком-Розничные системы" Арвидас Алутис.

При наступлении страхового случая необходимо позвонить по горячей линии "АльфаСтрахование" 8-800-333-75-75, а также заявить о произошедшем в компетентные органы – органы внутренних дел, аварийную службу или другие организации в зависимости от характера события.

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