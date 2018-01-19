"Комитет по предотвращению пыток" сообщил о возобновлении расследования смертей осужденных в нижегородской ИК №14 Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Комитет по предотвращению пыток" сообщил о возобновлении расследования уголовных дел по факту смерти двух осужденных в ИК №14 (пос. Сухобезводное Семеновского г.о. Нижегородской области) в 2012 и 2014 гг. Об этом сообщается на сайте МРОО "Комитет по предотвращению пыток" (Комитет против пыток) 22 января 2018 года.



Согласно информации, о возобновлении расследования юристам правозащитной организации сообщил заместитель руководителя СУ СК России по Нижегородской области Павел Олейник. Расследование этих уголовных дел взято на контроль в региональном следственном управлении.

Как отмечается в публикации, в конце 2017 года юрист комитета против пыток Сергей Шунин в ходе личного приема у Олейника сообщил ему о неэффективном расследовании смертей осужденных в исправительной колонии №14.

Результатом этого приема стал ответ из СК, в котором Олейник указал, что расследование проведено неполно, в связи с чем постановления о приостановлении предварительного следствия по ним отменены для проведения следственных действий в полном объеме.

Как сообщалось ранее, 15 сентября 2015 года к правозащитникам за юридической помощью обратился Сергей Калякин, сын которого погиб в июле 2012 года в колонии №14. Выдержка из посмертной экспертизы Александра Калякина свидетельствует об обнаруженных многочисленных телесных повреждениях.

Тогда же, в сентябре 2015 года, к правозащитникам обратилась Нина Маркова с просьбой начать общественное расследование по факту насильственной смерти ее брата Александра Кулемина в ноябре 2014 года в той же колонии №14. Кулемин начал отбывать наказание в этой колонии в октябре 2014 года, а уже в ноябре Маркова получила телеграмму о смерти брата.

Посмертная экспертиза Кулемина также зафиксировала на его теле многочисленные телесные повреждения. Несмотря на наличие травм, в официальных специальных сообщениях руководства колонии по фактам этих смертей предварительный диагноз был одним и тем же в обоих случаях: "Острая сердечно-сосудистая недостаточность".

Уголовное дело по факту смерти Калякина было возбуждено 31 марта 2015 года, по факту смерти Кулемина – 18 мая 2015 года. По мнению следователей, в обоих случаях было совершено умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Расследование обоих уголовных дел трижды приостанавливалось в связи с невозможностью установления обвиняемых. Однако впоследствии все постановления о приостановлении отменялись вышестоящим руководством в связи с неполнотой расследования.



Напомним, в июне 2015 года, после проверки, которая выявила "факты нарушений в служебной деятельности", начальник исправительной колонии №14 Василий Волошин был отстранен от должности. 16 июля 2015 года в отношении него было возбуждено уголовное дело, а в октябре того же года Волошина объявили в федеральный, а позднее и в международный розыск по обвинению в совершении ряда имущественных преступлений.