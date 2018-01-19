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Происшествия

Полиция изъяла у нижегородца более 125 литров контрафактного алкоголя

23 января 2018 09:05  [139] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция изъяла у нижегородца более 125 литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 23 января 2018 года.

Согласно информации, незаконная торговля велась нижегородцем, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере предпринимательства.

Как сообщает МВД, 17 января 2018 года у одного из домов по улице Шлиссельбургской сотрудники полиции пресекли продажу из автомобиля алкоголя без лицензии и сопроводительных документов. Торговлю осуществлял житель Нижнего Новгорода при содействии гражданина одной из республик ближнего зарубежья.

Из незаконного оборота было изъято 125 литров алкогольной продукции без маркировки специальными госзнаками. Транспортное средство, с которого осуществлялась торговля, также изъято до решения суда.

Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности по статье, начавшей действовать с 1 января 2018 года, 14.17.2 КоАП РФ (незаконное перемещение физическими лицами спиртосодержащей продукции). Согласно данной статье перемещение по территории России немаркированной алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а также её конфискацию. Исключением является перемещение по территории России указанной алкогольной продукции физическими лицами в объеме не более 10 литров на одного человека.

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