Подрядчика посадили на 3 года за мошенничество при благоустройстве в Заволжье

Гендиректор компании по благоустройству ландшафта выслушал приговор по делу о мошенничестве в Нижегородской области.
В 2023 году осужденный, будучи исполнителем муниципальных контрактов по капремонту, благоустройству и озеленению сквера в Заволжье, а также по благоустройству общественного пространства в Чкаловске, предоставил в администрацию Городецкого округа акты о приемке выполненных работ с недостоверными сведениями. Причем документы эти были подписаны начальником территориального управления Заволжья. На основании документов осужденный похитил более 6,8 млн рублей.
О случившемся узнали сотрудники СК и ФСБ по Нижегородской области. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
Суд дал фигуранту 3,2 года колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что подрядчик благоустройства в Чкаловске получил срок за хищение 24 млн рублей в 2021 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+