Подрядчика посадили на 3 года за мошенничество при благоустройстве в Заволжье

27 марта 2026 09:00 Происшествия
Гендиректор компании по благоустройству ландшафта выслушал приговор по делу о мошенничестве в Нижегородской области. 

В 2023 году осужденный, будучи исполнителем муниципальных контрактов по капремонту, благоустройству и озеленению сквера в Заволжье, а также по благоустройству общественного пространства в Чкаловске, предоставил в администрацию Городецкого округа акты о приемке выполненных работ с недостоверными сведениями. Причем документы эти были подписаны начальником территориального управления Заволжья. На основании документов осужденный похитил более 6,8 млн рублей. 

О случившемся узнали сотрудники СК и ФСБ по Нижегородской области. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. 

Суд дал фигуранту 3,2 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что подрядчик благоустройства в Чкаловске получил срок за хищение 24 млн рублей в 2021 году.

