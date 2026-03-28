28 марта 2026 07:00 Происшествия
Число преступлений с участием подростков выросло в Нижегородской области

Увеличение числа преступлений с участием несовершеннолетних зафиксировано в Нижегородской области.

Наиболее напряженная ситуация складывается в Нижнем Новгороде и Дзержинске, а также в Борском, Вадском, Ветлужском, Воротынском, Навашинском, Павловском и Починковском округах, сообщил начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев, выступая 27 марта с отчетом на заседании Законодательного собрания региона.

По его словам, в последнее время все чаще подростков целенаправленно вовлекают в криминальную и диверсионно-террористическую деятельность. Несовершеннолетние становятся объектом внимания иностранных спецслужб, которые отслеживают их интересы в социальных сетях и групповых чатах. Злоумышленники проникают в интернет-сообщества, собирают сведения и распространяют недостоверную информацию.

От имени подростков могут рассылаться ложные сообщения о террористических угрозах. За прекращение таких действий злоумышленники требуют деньги или выполнение противоправных заданий. Подобные случаи зарегистрированы и в Нижегородской области.

При этом, как отметил Арсентьев, по итогам отчетного периода количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 19,7% и составило 640. Противоправные деяния совершил 461 подросток.

Так, двое подростков из Ленинского района и Нижнего Новгорода подожгли базовую станцию сотовой связи. Суд признал их виновными в совершении террористического акта и приговорил каждого к шести годам лишения свободы. Аналогичные преступления раскрыты сотрудниками транспортной полиции.

Отдельную обеспокоенность вызывает агрессивное поведение подростков. В марте 2025 года в школе №117 ученик, который подвергался буллингу, нанес колото-резаные ранения одноклассникам. Уголовное дело по факту покушения на убийство рассматривается в суде. В текущем году аналогичные происшествия зафиксированы в Дзержинске и Богородске.

При этом, как показывает анализ, участники подобных инцидентов чаще всего воспитываются во внешне благополучных семьях, положительно характеризуются по месту учебы и не состоят в конфликтах со сверстниками.

По итогам 2025 года впервые за продолжительный период отмечен рост числа подростков, привлеченных к уголовной ответственности. Каждый третий из них совершил тяжкое преступление, каждый седьмой — деяние в сфере информационных технологий.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области предложили расширить перечень полицейских с региональными выплатами.

