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Происшествия

Житель Нижегородской области приговорён к 10 годам строгого режима за стрельбу по односельчанам

23 января 2018 09:45  [742] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Нижегородской области приговорён к 10 годам строгого режима за стрельбу по односельчанам. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 23 января 2018 года.

По данным следствия, вечером 6 февраля 2016 43-летний подсудимый находился в своей квартире в п. Новосмолинский Володарского района, где совместно с другими родственниками отмечал день рождения супруги. В ночное время к дому подошла группа молодых людей, которые громко разговаривали между собой. Из-за шума между подсудимым, вышедшим на балкон своей квартиры, и указанной группой молодых людей произошел словесный конфликт.

После этого мужчина вышел на улицу с травматическим пистолетом и выстрелил в упор по двум молодым людям, а также произвёл несколько выстрелов по различным частям тела еще нескольким участникам конфликта. В результате четверо человек получили травмы разной степени тяжести, в том числе одному из них пуля попала в голову, ранение представляло опасность для жизни пострадавшего.

Обвиняемый вину не признал, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина трудоустроен.

Приговором суда по ч. 3 ст. 30 п.п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенного из хулиганских побуждений) подсудимому назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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