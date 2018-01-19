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Происшествия

Неработающий мужчина погиб на пожаре в деревянном доме в Варнавинском районе Нижегородской области 23 января

24 января 2018 10:53  [580] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Неработающий мужчина погиб на пожаре в деревянном доме в Варнавинском районе Нижегородской области 23 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме в поселке Красный Луч поступило в ЦУКС МЧС в 00:13. В доме было обнаружено тело погибшего 40-летнего хозяина дома. В результате пожара полностью сгорел дом на общей площади 66 кв.м. Предположительно, к пожару привела неосторожность при курении погибшего мужчины.

Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по данному факту. По информации СУ СК, дом, в котором произошёл пожар, был деревянным, в нём имелось печное отопление и электроснабжение. Погибший 40-летний хозяин нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, курил. Погибший проживал с матерью, которая накануне трагедии была госпитализирована в больницу. При осмотре его тела следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.

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