Функции Технического центра национальных доменов .RU/.РФ переданы в структуры "Ростелекома" Бизнес

Функции Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU/.РФ переданы в структуры Группы компаний ПАО "Ростелеком". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 24 января 2018 года.

Согласно информации, решение принято на общем собрании учредителей Координационного центра доменов .RU/.РФ. Передача выполнена для обеспечения целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российского сегмента сети интернет и его критической инфраструктуры учреждена специальная организация – ООО "Технический центр Интернет" (ТЦИ), являющееся дочерней структурой компании ООО "РТК – Центр обработки данных". ООО "РТК-ЦОД" является центром компетенции ГК ПАО "Ростелеком" в области услуг центров обработки данных, облачных сервисов и сетевых технологий.



Это решение было принято по предложению Минкомсвязи РФ о передаче поддержки реестров национальных доменов .RU и .РФ компании с преимущественно государственным участием, а именно ПАО "Ростелеком". Передача поддержки в новую организацию дополнительно повысит надежность, стабильность и устойчивость работы реестров. В ООО "ТЦИ" по согласованию сторон будут переданы все лучшие наработки и технологии Технического центра интернет, а также высококвалифицированные кадры, которые сегодня работают в АО "ТЦИ".

"Важнейшая задача Координационного центра – обеспечение стабильной и устойчивой работы российской системы интернет-адресации. Мы уверены, что новая организация, управляемая структурами "Ростелекома", сможет обеспечить все условия для бесперебойной работы национальных доменов, и передача функций пройдет совершенно незаметно для конечных пользователей", - сказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

"Поддержка национальных доменов – это очень большая ответственность для нас, но в ООО "Технический центр интернет" передаются все наработки, сделанные за эти годы, а также переходит персонал АО "ТЦИ". Поэтому я уверена в том, что переход пройдет совершенно незаметно для наших регистраторов и пользователей, а сочетание технических ноу-хау АО "ТЦИ" с огромным практическим опытом "Ростелекома" обеспечит хороший синергетический эффект. Другим регистратурам реестров, находящимся на обслуживании в АО "ТЦИ", сделано предложение перевести на обслуживание реестры своих доменов в ООО "ТЦИ". Кроме того, ООО "ТЦИ" открыт к сотрудничеству и с другими реестрами и планирует оказывать услуги в рамках второго этапа программы New gTLD", - рассказала генеральный директор ООО "ТЦИ" Ольга Яковлева.

"АО "Технический центр Интернет" является прямым преемником Российского НИИ развития общественных сетей, учрежденного ИАЭ им. Курчатова в 1992 года коллектив, последовательно работавший в этих организациях, в течение 24 лет поддерживал реестры национальных российских доменов .RU и .РФ, домена .SU. Мы приняли активное участие в программе ICANN по созданию новых доменов верхнего уровня, два из семи российских новых доменов также поддерживаются ТЦИ. В целом ТЦИ создал прецедент по созданию в России отдельного технического центра для поддержки доменов верхнего уровня, и опыт компании использовали другие технические центры, созданные гораздо позже. Я уверен, что вновь созданная организация справится с возложенной на нее задачей, и российские домены будут и дальше активно развиваться", - прокомментировал передачу поддержки реестров национальных доменов генеральный директор АО "ТЦИ" Алексей Платонов.