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Бизнес

Пробный пуск мобильного производственного комплекса ЖБИ состоялся на территории проекта "Окский берег" 24 января

24 января 2018 15:26  [215] Бизнес

Фото: пресс-служба проекта "Окский берег"

Пробный пуск конвейера мобильного производственного комплекса ЖБИ (железобетонных изделий) состоялся на территории проекта "Окский берег" 24 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба проекта "Окский берег".

Согласно информации, производство станет первым объектом масштабного индустриального парка. Данный комплекс ЖБИ представляет собой мобильную версию производства железобетонных изделий с мощностью 40 тысяч кв м в год. Как сообщается в пресс-релизе, он занимает площадь порядка четырёх тысяч кв метров. "Производство собственных строительных материалов положительно отразится на качестве возводимых домов, а также понизит себестоимость строительства, что будет способствовать сохранению доступных цен на жилье в "Окском береге", - подчеркнули в пресс-релизе.

Как сообщили в компании, комплекс ЖБИ станет первым объектом масштабного индустриального парка, который объединит в себе несколько промышленных объектов разнообразного назначения. Территориально он разместится на одной площадке - единым комплексным блоком с производственными и административными помещениями; будет обеспечен складскими и прочими сооружениями. Каждый объект парка подключится к энергоносителям, инженерной и транспортной инфраструктуре. "По предварительным расчетам объем инвестиций в индустриальный парк "Окский берег" может составить более 10 млрд рублей. В ближайшие пять лет данный объект способен дать району более трёх тысяч рабочих мест", - говорится в пресс-релизе.

По словам председателя совета директоров ИГК "ЭкоГрад" (проект "Окский берег") Андрея Рындовского, одной из главных задач реализации проекта индустриального парка является создание существенного количества высокотехнологичных рабочих мест на территории Богородского района. "В первую очередь, разумеется, мы говорим о рабочих местах для жителей активно развивающегося района "Окский берег", где уже сегодня проживает порядка 12 тысяч человек. Мы понимаем, что люди заинтересованы не только в приобретении доступного жилья, но и в получении хорошей работы в шаговой доступности. Например, комплекс ЖБИ, который мы презентуем сегодня, дал нам почти сотню новых рабочих мест. Скоро откроется детский сад и потребуется 80 единиц персонала" - рассказал Андрей Рындовский.

Следующими объектами индустриального парка "Окский берег" станут предприятия строительного блока по производству строительных смесей и комплектующих, изготовлению малых архитектурных форм и т.д., а также предприятия по производству медицинских изделий, комплектующих в сфере высоких технологий, производство изделий и комплектующих для лабораторий и т.д. Также на территории проекта запланирован крупный агропромышленный комплекс.

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