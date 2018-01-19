Сторож из г.о.Бор Нижегородской области предстанет перед судом за убийство девятилетней давности Происшествия

Сторож из г.о.Бор Нижегородской области предстанет перед судом за убийство девятилетней давности. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 25января 2018 года.

По версии следствия, в декабре 2008 года в доме сторожа в садовом товариществе "Восход 2" в пер. Интернациональный подозреваемый в ходе ссоры с коллегой по работе нанес мужчине восемь ножевых ранений, потерпевший скончался. Тело погибшего злоумышленник закопал в землю в подвале этого же дома.

Обвиняемый продолжал работать сторожем и жил в этом доме до 2014 года. А в начале августа 2017 года он обратился в следственные органы с явкой с повинной, в которой сообщил о совершенном в 2008 году преступлении. Следователи 9 августа 2017 года при осмотре места происшествия под слоем земли обнаружили костные останки человека.

"Вину в содеянном подозреваемый признал в полном объеме. При допросе он сообщил следователям СК, что поссорился с потерпевшим при совместном употреблении алкогольных напитков. В то время у него была сломана рука, которая находилась в гипсе. В ходе ссоры погибший обозвал его инвалидом, обидевшись, он и совершил убийство", - пояснила пресс-служба СУ СК.

Дело в отношении 52-летнего борчанина возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Расследование завершено и уголовное дело направлено в суд.