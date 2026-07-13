Десять человек утонули в Нижегородской области за неделю Происшествия

Фото: Александр Воложанин

За последнюю неделю в Нижегородской области зарегистрировано 10 происшествий на воде, в результате которых погибли 10 человек. Среди жертв — один ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Самым трагичным днем стало воскресенье, 12 июля. В этот день погибли шесть взрослых и подросток. Двое мужчин утонули в Сосновском и Шатковском округах. Несчастный случай произошел и в Воротынце. Тонущую в реке Гремячка женщину вытащили из воды, но спасти ее не удалось. Она скончалась не приходя в сознание.

В Володарском округе на реке Лух утонули два человека, в том числе 13-летний подросток. Он пытался спасти 23-летнюю девушку, которая начала тонуть, однако в итоге оба погибли.

9 июля в озере Земснаряд на Автозаводе утонул 77-летний мужчина, а 8 июля тело мужчины извлекли из Мещерского озера в Канавине.

Еще один трагический случай произошел 7 июля в Дзержинске — неизвестный мужчина утонул в безымянном водоеме возле дома №35 по улице Шухова в поселке Дачный.

Ранее нижегородцам напомнили, как спасти тонущего человека и при этом не погибнуть самому.