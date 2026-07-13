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Происшествия

Тело пропавшего три дня назад мужчины нашли в Ветлуге

13 июля 2026 16:55 Происшествия
Тело пропавшего три дня назад мужчины нашли в Ветлуге

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Очередное происшествие на воде зафиксировано в Нижегородской области.

11 июля спасателям МЧС поступила информация о пропаже человека на реке Ветлуга, сообщили в ведомстве.

Сегодня водолазы провели работы на месте и подняли из воды тело погибшего мужчины.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Нижегородской области произошло 10 происшествий на водных объектах. В результате этих инцидентов погибли 10 человек, среди них — один ребенок.

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Теги:
МЧС Смерть Утонувшие
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