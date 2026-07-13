На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 июля 2026 11:42
Американец получил 8 лет в Нижнем Новгороде за обман родственников
13 июля 2026 10:50
172 ДТП с дикими животными произошло в Нижегородской области: есть погибший
13 июля 2026 10:16
Десять человек утонули в Нижегородской области за неделю
13 июля 2026 09:08
Женщина погибла в ДТП с мотоциклом и диким животным в Володарском округе
12 июля 2026 19:25
Нижегородка сломала позвонок после того, как ее сбросила «спокойная» лошадь
12 июля 2026 10:55
Автомобиль улетел в кювет в Арзамасе: погибли два человека
12 июля 2026 09:09
Нижегородка лишилась более 2,2 млн рублей по паролю «Стивен Дурында»
11 июля 2026 18:20
Пропавшего в Дзержинске мальчика нашли во Владимирской области
11 июля 2026 18:00
СК заинтересовался гибелью подростка и девушки в реке в Володарском округе
11 июля 2026 17:30
Подросток попытался спасти женщину и утонул в реке Лух в Володарском округе
Происшествия

172 ДТП с дикими животными произошло в Нижегородской области: есть погибший

13 июля 2026 10:50 Происшествия
172 ДТП с дикими животными произошло в Нижегородской области: есть погибший

В Нижегородской области с начала 2026 года зарегистрировано 172 аварии с участием диких животных. В восьми случаях есть пострадавшие, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

С наступлением теплого сезона число таких аварий традиционно увеличивается. Чаще всего животные появляются на дороге в темное время суток и могут внезапно выбежать на проезжую часть, создавая аварийную ситуацию.

Всего в результате этих ДТП травмы получили 10 человек, один человек погиб.

Напомним, одна из трагедий произошла ночью 13 июля на 351 км + 44 м автодороги Москва — Уфа. 48-летний водитель мотоцикла совершил наезд на дикого кабана. В аварии погибла пассажирка, сам мотоциклист получил травмы.

Госавтоинспекция Нижегородской области напоминает автомобилистам о мерах предосторожности. На участках, где установлены предупреждающие знаки о возможном появлении диких животных, следует снижать скорость.

Если животное замечено у дороги, необходимо снизить скорость вплоть до полной остановки и включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других водителей. Продолжать движение можно только убедившись, что дорога свободна.

Если столкновения избежать не удалось, покидать место происшествия нельзя. Его нужно обозначить знаками, а в темное время суток дополнительно подсветить. Затем следует вызвать сотрудников ГИБДД и действовать по их указаниям.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области временно приостановили создание центра реабилитации диких животных.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ДТП Животные
Поделиться:
Новости по теме
12 июля 2026 10:55
Автомобиль улетел в кювет в Арзамасе: погибли два человека
11 июля 2026 09:00
Эксклюзив
Назван главный источник бешенства у животных в Нижегородской области
03 июля 2026 13:39
Эксклюзив
Названы районы Нижегородской области, где обитает больше всего рысей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных