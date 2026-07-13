172 ДТП с дикими животными произошло в Нижегородской области: есть погибший Происшествия

В Нижегородской области с начала 2026 года зарегистрировано 172 аварии с участием диких животных. В восьми случаях есть пострадавшие, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

С наступлением теплого сезона число таких аварий традиционно увеличивается. Чаще всего животные появляются на дороге в темное время суток и могут внезапно выбежать на проезжую часть, создавая аварийную ситуацию.

Всего в результате этих ДТП травмы получили 10 человек, один человек погиб.

Напомним, одна из трагедий произошла ночью 13 июля на 351 км + 44 м автодороги Москва — Уфа. 48-летний водитель мотоцикла совершил наезд на дикого кабана. В аварии погибла пассажирка, сам мотоциклист получил травмы.

Госавтоинспекция Нижегородской области напоминает автомобилистам о мерах предосторожности. На участках, где установлены предупреждающие знаки о возможном появлении диких животных, следует снижать скорость.

Если животное замечено у дороги, необходимо снизить скорость вплоть до полной остановки и включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других водителей. Продолжать движение можно только убедившись, что дорога свободна.

Если столкновения избежать не удалось, покидать место происшествия нельзя. Его нужно обозначить знаками, а в темное время суток дополнительно подсветить. Затем следует вызвать сотрудников ГИБДД и действовать по их указаниям.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области временно приостановили создание центра реабилитации диких животных.