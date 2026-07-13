Двух мужчин будут судить в Нижегородской области за кражу колес на 30 млн рублей Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Приволжская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о крупном хищении имущества предприятия. Обвиняемыми проходят житель Нижегородской области и житель Подмосковья. Им вменяют мошенничество по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 2023—2024 годах заместитель директора одного из предприятий оформлял фиктивные документы о признании колесных пар для железнодорожного подвижного состава неремонтопригодными.

После этого детали под видом брака продавались по заниженной цене частной компании. Ее генеральный директор, как считает следствие, затем перепродавал их третьим лицам уже по рыночной стоимости.

Таким образом было реализовано более 420 колесных пар. Полученные деньги фигуранты разделили между собой.

Ущерб предприятию превысил 30 млн рублей.

В рамках расследования для обеспечения возмещения причиненного вреда на имущество фигурантов наложен арест.

Материалы уголовного дела направлены в Кстовский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что гражданин США получил срок за хищение более 6 млн рублей у родственников и знакомых в Нижегородской области.