Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 июля 2026 14:45
Двух мужчин будут судить в Нижегородской области за кражу колес на 30 млн рублей
13 июля 2026 11:42
Американец получил 8 лет в Нижнем Новгороде за обман родственников
13 июля 2026 10:50
172 ДТП с дикими животными произошло в Нижегородской области: есть погибший
13 июля 2026 10:16
Десять человек утонули в Нижегородской области за неделю
13 июля 2026 09:08
Женщина погибла в ДТП с мотоциклом и диким животным в Володарском округе
12 июля 2026 19:25
Нижегородка сломала позвонок после того, как ее сбросила «спокойная» лошадь
12 июля 2026 10:55
Автомобиль улетел в кювет в Арзамасе: погибли два человека
12 июля 2026 09:09
Нижегородка лишилась более 2,2 млн рублей по паролю «Стивен Дурында»
11 июля 2026 18:20
Пропавшего в Дзержинске мальчика нашли во Владимирской области
11 июля 2026 18:00
СК заинтересовался гибелью подростка и девушки в реке в Володарском округе
Происшествия

Двух мужчин будут судить в Нижегородской области за кражу колес на 30 млн рублей

13 июля 2026 14:45 Происшествия
Двух мужчин будут судить в Нижегородской области за кражу колес на 30 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Приволжская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о крупном хищении имущества предприятия. Обвиняемыми проходят житель Нижегородской области и житель Подмосковья. Им вменяют мошенничество по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 2023—2024 годах заместитель директора одного из предприятий оформлял фиктивные документы о признании колесных пар для железнодорожного подвижного состава неремонтопригодными.

После этого детали под видом брака продавались по заниженной цене частной компании. Ее генеральный директор, как считает следствие, затем перепродавал их третьим лицам уже по рыночной стоимости.

Таким образом было реализовано более 420 колесных пар. Полученные деньги фигуранты разделили между собой.

Ущерб предприятию превысил 30 млн рублей.

В рамках расследования для обеспечения возмещения причиненного вреда на имущество фигурантов наложен арест.

Материалы уголовного дела направлены в Кстовский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что гражданин США получил срок за хищение более 6 млн рублей у родственников и знакомых в Нижегородской области.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество поезда Прокуратура
Поделиться:
Новости по теме
10 июля 2026 11:40
Лжесотрудники газовой службы обманули 227 нижегородцев на 3,5 млн рублей
09 июля 2026 14:06
Нижегородский облсуд изменил приговор по делу дольщиков ЖК «Дом на Горького»
09 июля 2026 09:00
Нижегородке вернут 200 000 рублей за щенка, которого она так и не получила
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных