Раненый нижегородкой капитан полиции умер в больнице

Нижегородский участковый, получивший ножевое ранение при выполнении служебных обязанностей, умер в больнице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Инцидент произошел 9 июля на улице Старых Производственников в Нижнем Новгороде. Полицейский приехал туда, чтобы доставить в отдел местную жительницу, которая проходит свидетелем по уголовному делу. По пути в отдел женщина внезапно полоснула по шее правоохранителя ножом и сбежала.
В СК возбудили уголовное дело по данному факту. Нападавшая задержана. Она находится под стражей.
За жизнь потерпевшего — капитана полиции Сергея Мурыгина — боролись врачи одной из больниц. Спасти мужчину не удалось. Он умер 13 июля.
В МВД уточнили, что у погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок.
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