Раненый нижегородкой капитан полиции умер в больнице Происшествия

Нижегородский участковый, получивший ножевое ранение при выполнении служебных обязанностей, умер в больнице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошел 9 июля на улице Старых Производственников в Нижнем Новгороде. Полицейский приехал туда, чтобы доставить в отдел местную жительницу, которая проходит свидетелем по уголовному делу. По пути в отдел женщина внезапно полоснула по шее правоохранителя ножом и сбежала.

В СК возбудили уголовное дело по данному факту. Нападавшая задержана. Она находится под стражей.

За жизнь потерпевшего — капитана полиции Сергея Мурыгина — боролись врачи одной из больниц. Спасти мужчину не удалось. Он умер 13 июля.

В МВД уточнили, что у погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок.