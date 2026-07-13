Арзамасцу дали 9 месяцев принудительных работ за осквернение Вечного огня Происшествия

Фото: Кирилл Мартынов

Арзамасский городской суд Нижегородской области вынес приговор 38-летнему местному жителю, обвиняемому в осквернении мемориального комплекса. Его признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ, сообщили в пресс-службе облсуда.

Установлено, что ночью с 27 на 28 марта 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к мемориалу «Борцам за Советскую власть». Он забрался на конструкцию «Вечного огня», собрал возложенные цветы и венки и бросил их в пламя.

После этого мужчина рукой перекрыл сопло газовой горелки и потушил Вечный огонь. Этими действиями он осквернил мемориал, увековечивающий память погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.

В судебном заседании фигурант полностью признал вину и раскаялся.

Приговором от 9 июля 2026 года ему назначено наказание в виде 9 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разработали законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.