Полиция ищет участников жесткой драки в нижегородском электробусе Происшествия

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"

Полиция заинтересовалась потасовкой в нижегородском электробусе, произошедшей вечером 12 июля.

Из соцсетей следует, что один из пассажиров слушал музыку. Со слов очевидцев, музыка была негромкой. Тем не менее это страшно возмутило другого мужчину. Он набросился на парня и якобы сломал ему нос. Причем началась потасовка в общественном транспорте, а закончилась уже на улице, возле остановки «Автозаводский универмаг».

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сказали, что по данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают участников конфликта и обстоятельства случившегося.

«Если вы стали свидетелем агрессивного поведения или нарушения общественного порядка, незамедлительно сообщайте об этом в полицию по каналу связи „02“ или „102“ (с мобильного)», — призвали в полиции.

Ранее сообщалось, что житель Арзамаса получил 9 месяцев принудительных работ за осквернение Вечного огня.