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Происшествия

Женщина погибла в ДТП с мотоциклом и диким животным в Володарском округе

13 июля 2026 09:08 Происшествия
Женщина погибла в ДТП с мотоциклом и диким животным в Володарском округе

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло на автодороге М7 «Волга» в Володарском муниципальном округе ночью 13 июля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По имеющимся данным, 48-летний водитель мотоцикла двигаясь по левой полосе в сторону Нижнего Новгорода совершил наезд на дикое животное. Вместе с ним находилась 43-летняя пассажирка.

После столкновения мужчина потерял управление, и мотоцикл опрокинулся. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализировал в БСМП Дзержинска.

Пассажирка скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Арзамасе.

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Теги:
Госавтоинспекция ДТП Смерть
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