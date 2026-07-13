Женщина погибла в ДТП с мотоциклом и диким животным в Володарском округе Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло на автодороге М7 «Волга» в Володарском муниципальном округе ночью 13 июля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По имеющимся данным, 48-летний водитель мотоцикла двигаясь по левой полосе в сторону Нижнего Новгорода совершил наезд на дикое животное. Вместе с ним находилась 43-летняя пассажирка.

После столкновения мужчина потерял управление, и мотоцикл опрокинулся. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализировал в БСМП Дзержинска.

Пассажирка скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Арзамасе.