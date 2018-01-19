Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов ОАО "Княгининское молоко" в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов ОАО "Княгининское молоко" в Нижегородской области. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону 26 января 2018 года.

Согласно информации, вчера третьим отделом по расследованию особо важных дел возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, руководство ОАО "Княгининское молоко" создало схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды.

Всего, по данным следствия, в 2015-2016 годах руководителями предприятия включены заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов почти на 29,3 млн рублей.

Факт противоправных действий выявлен в ходе налоговой проверки сотрудниками МРИ ФНС России №10 по Нижегородской области. Расследование по уголовному делу продолжается.