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Происшествия

СК просит помощи у нижегородцев в поисках пропавшего подростка из Челябинской области

26 января 2018 13:44  [152] Происшествия
Владислав Шимшаков

Владислав Шимшаков

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Следователи СУ СК РФ просят помощи у нижегородцев в поисках пропавшего 17-летнего Владислава Шимшакова из Челябинской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 26 января 2018 года.

По предварительным данным, 28 ноября 2017 года Шимшаков ушел от остановки общественного транспорта около ГБУЗ "Областная клиническая больница №3" на пр. Победы в Челябинске и до настоящего времени органы предварительного следствия не располагают достоверной информации о его местонахождении.

При себе у него имелись деньги (не менее 100 тысяч рублей).

Приметы пропавшего: на вид 17-18 лет, рост 187 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карие. Был одет в куртку ярко-горчичного цвета, шапку коричневого цвета в крапинку, на нем были брюки и пиджак графитового цвета, темно-коричневые ботинки. При себе у него был паспорт и серо-черный рюкзак.

Лиц, обладающих любой информацией о разыскиваемом, следователи просят сообщить ее по телефону: +7 920 069 47 97.

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