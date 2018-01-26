СК просит помощи у нижегородцев в поисках пропавшего подростка из Челябинской области

Владислав Шимшаков
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Следователи СУ СК РФ просят помощи у нижегородцев в поисках пропавшего 17-летнего Владислава Шимшакова из Челябинской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 26 января 2018 года.
По предварительным данным, 28 ноября 2017 года Шимшаков ушел от остановки общественного транспорта около ГБУЗ "Областная клиническая больница №3" на пр. Победы в Челябинске и до настоящего времени органы предварительного следствия не располагают достоверной информации о его местонахождении.
При себе у него имелись деньги (не менее 100 тысяч рублей).
Приметы пропавшего: на вид 17-18 лет, рост 187 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карие. Был одет в куртку ярко-горчичного цвета, шапку коричневого цвета в крапинку, на нем были брюки и пиджак графитового цвета, темно-коричневые ботинки. При себе у него был паспорт и серо-черный рюкзак.
Лиц, обладающих любой информацией о разыскиваемом, следователи просят сообщить ее по телефону: +7 920 069 47 97.
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