Предприниматель из Дзержинска Нижегородской области оштрафован за антисанитарные суши и роллы

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Предприниматель из Дзержинска оштрафован на 50 тысяч рублей за изготовление суши и роллов с нарушением санитарных норм. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 26 января 2018 года.
Судом было установлено, что индивидуальный предприниматель приобрел оборудование для производства и реализации суши и роллов. Он нанял поваров и курьеров для доставки еды и разместил рекламу в интернет.
С 18 апреля по 15 сентября 2017 года подсудимый руководил производством и реализацией этой продукции. При этом он допустил нарушения правил и норм санитарно-эпидемиологических требований, о которых ему достоверно было известно. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора.
В результате действий предпринимателя ряд покупателей этой продукции отравились.
Предприниматель был признан виновным по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
При назначении наказания суд учел личность виновного, который вину признал, в содеянном раскаялся, характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, к административной ответственности не привлекался. Приговор в законную силу не вступил.
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