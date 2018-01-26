Предприниматель из Дзержинска Нижегородской области оштрафован за антисанитарные суши и роллы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предприниматель из Дзержинска оштрафован на 50 тысяч рублей за изготовление суши и роллов с нарушением санитарных норм. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 26 января 2018 года.

Судом было установлено, что индивидуальный предприниматель приобрел оборудование для производства и реализации суши и роллов. Он нанял поваров и курьеров для доставки еды и разместил рекламу в интернет.

С 18 апреля по 15 сентября 2017 года подсудимый руководил производством и реализацией этой продукции. При этом он допустил нарушения правил и норм санитарно-эпидемиологических требований, о которых ему достоверно было известно. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора.

В результате действий предпринимателя ряд покупателей этой продукции отравились.

Предприниматель был признан виновным по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

При назначении наказания суд учел личность виновного, который вину признал, в содеянном раскаялся, характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, к административной ответственности не привлекался. Приговор в законную силу не вступил.