Последние новости рубрики Общество
26 января 2018 18:13  [750] Комиссия при нижегородской администрации не стала рассматривать вопрос о пригодности к проживанию дома в Зеленом городе
26 января 2018 18:03  [140] Собственник завершил ремонт кровли ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде в декабре 2017 года
26 января 2018 17:46  [138] Предприниматель из Дзержинска Нижегородской области оштрафован за антисанитарные суши и роллы
26 января 2018 17:06  [132] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в июне 2017 года 61-летней жительницы Нижегородской области Татьяны Цихмистровой
26 января 2018 17:00  [259] Суд признал недействительным постановление нижегородской администрации о сносе 50 домов в районе Карповского рынка
26 января 2018 16:48  [877] "Необходима массовая реконструкция и строительство дорог, чтобы стратегия безопасности на дорогах заработала", - Павел Ржевский
26 января 2018 16:10  [301] Экс-руководитель почтового отделения в Нижнем Новгороде предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве
26 января 2018 15:44  [294] Более 16 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области с 15 по 21 января
26 января 2018 15:09  [1020] Менеджер нижегородского изготовителя надгробий приговорена к условному сроку за присвоение
26 января 2018 14:46  [159] ГИБДД сообщило о росте ДТП с участием муниципального транспорта в Нижегородской области в 2017 году
Общество

Предприниматель из Дзержинска Нижегородской области оштрафован за антисанитарные суши и роллы

26 января 2018 17:46  [138] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предприниматель из Дзержинска оштрафован на 50 тысяч рублей за изготовление суши и роллов с нарушением санитарных норм. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 26 января 2018 года.

Судом было установлено, что индивидуальный предприниматель приобрел оборудование для производства и реализации суши и роллов. Он нанял поваров и курьеров для доставки еды и разместил рекламу в интернет.

С 18 апреля по 15 сентября 2017 года подсудимый руководил производством и реализацией этой продукции. При этом он допустил нарушения правил и норм санитарно-эпидемиологических требований, о которых ему достоверно было известно. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора.

В результате действий предпринимателя ряд покупателей этой продукции отравились.

Предприниматель был признан виновным по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

При назначении наказания суд учел личность виновного, который вину признал, в содеянном раскаялся, характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, к административной ответственности не привлекался. Приговор в законную силу не вступил.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph